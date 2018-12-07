شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي شاهد ماذا فعل هذا اليمني في الصين عندما احتاج اصلاح تلفونه وهو لا يجيد اللغة الصينية وهكذا تصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق فيديو "يمني في الصين يسعى لإصلاح هاتفه المحمول لكنه يجهل الحديث باللغة الصينية" رواجا كبيرا وانتشارًا واسعًا في اليمن، للطريقة المضحكة جداً في طريقة مخاطبة الرجل اليمني للصينيين. والتقط مقطع الفيديو مواطنًا صينيًا "كما ظهر في المقطع" بعد أن شاهد الرجل اليمني يحاول أن يفهم العمال في محل التلفونات أنه يريد إصلاح هاتفه المحمول، لكن الطريقة كانت غريبة ومضحكة.

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