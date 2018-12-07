شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد الموت يفزع الوليد بن طلال .. والأخير حزينًا للغاية ينعي علاقة عمرها 15 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى الأمير ، الوليد بن طلال، اليوم الخميس، الرئيس جورج دبليو بوش الأب والذي توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونشر الأمير تغريد عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، وقال خلالها: “مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش (41 و43)، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب”.

وكان ابن الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، أعلن عن وفاته على “تويتر” قائلا : “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.