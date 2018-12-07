شكرا لقرائتكم خبر عن الان من داخل محلات الصرافة .. الريال اليمني ينهار بشكل مستمر حتى اللحظه .. أمام الدولار والريال السعودي (السعر الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية الان مقابل الريال اليمني الجمعة7 ديسمبر/كانون أول 2018

الدولار الامريكي

شراء : 500 ريال يمني

بيع : 515 ريال يمني

الريال السعودي

شراء : 130 ريال يمني

بيع : 132 ريال يمني

شكرا لقرائتكم خبر عن الان من داخل محلات الصرافة .. الريال اليمني ينهار بشكل مستمر حتى اللحظه .. أمام الدولار والريال السعودي (السعر الآن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .