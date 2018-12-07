شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينقض أول اتفاق بشأن مشاورات السويد ويفرض إرادته بالقوة .. وتحذيرات من تطبيق هذا النموذج الخطير في اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمد جميح، ان تأكيد مارتن غريفيث اليوم على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الدولية وتحديداً ٢٢١٦ أسقط الرهان على أن الواقع اليوم تجاوز تلك المرجعيات .



وأضاف جميح في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إذا كان الحوثي لم يلتزم باتفاق إجرائي بسيط، يتمثل في العدد المحدد لموفديه للسويد، فكيف سيلتزم بتسليم الباليستي؟! .

وأشار إلى أن الحل في اليمن يكمن في إحدى اثنتين: انتصار الشرعية عسكرياً على التمرد، أو تغلب المتمردين على الشرعية، أما المفاوضات فهي الوصفة الدولية لأفغنة اليمن .



واضاف جميح انه بسبب تعنت الحوثيين، كان النجاح الأكبر الذي حققه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ هو أن جمع الحكومة اليمنية والمتمردين على طاولة واحدة، في 3 جولات، في سويسرا والكويت. وسيكون هذا النجاح -وحده- حليفاً للمبعوث الحالي مارتن غريفيث، في جولة السويد، وللسبب ذاته .