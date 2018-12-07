شرطة فوة تضبط شخصين متخصصين في نشل حقائب السيدات بالمكلا

الخليج 365
تمكنت قوة من أفراد التحري بمركز شرطة فوه مساء الاربعاء ، من ضبط شخصين نفذا عملية نشل " سرقة " لحقيبة احد السيدات في منطقة فوة غربي المكلا .
وفور تلقي مركز شرطة فوه بلاغ من أحدى المواطنين يفيد عن تعرض زوجته لنشل حقيبتها من شخصين كانوا يستقلون دراجة نارية في منطقة المساكن .
تم خلال 4ساعات تحديد مكان المشتبه بهم بعد عمليات تحر واسعة ليتم مداهمة موقع تواجدهم بقيادة الملازم أحمد عدلان قائد مركز شرطة فوه حيث عثر على الشخصين وبحوزتهم المسروقات وكذا وصلة حشيش ، وتم التحفظ على المسروقات وأستدعاء المبلغين للتعرف عليها ، وبعد التحقيق من المشتبه بهم أعترفوا بقيامهم بثلاث سرقات أخرى سابقة ، وعليه تم أيداعهم الحجز وتحويل ملفهم للنيابة العامة لنيل جزائهم الرادع .
وهنئ العقيد عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا أفراد مركز شرطة فوه على هذا الانجاز وهذه العملية الخاطفة ، ووجه بصرف جوائز تحفيزيه للافراد المشاركين والمساهمين في أنجاح العملية .
داعيا المواطنين سرعة التبليغ في حال حدوث حالات مماثله وكذا مساعدة رجال الأمن في تقديم المعلومات التي من شأنها حفظ النظام والأمن في المجتمع.
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