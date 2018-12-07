منتدى حواري بالمكلا احتفاءً باليوم العالمي للتطوع الـ 5 من ديسمبر

الخليج 365

نظمت اليوم بنادي متطوعون بالمكلا فعالية المنتدى الحواري "Volunteer Story"، مشاركة من حضرموت في احتفالات دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الـ 5 من ديسمبر .

وفي الفعالية التي نظمتها مؤسسة متطوعون بالمكلا وكرست لمناقشة العمل التطوعي وآثاره في حضرموت ، اكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي في سياق حديثه في محور التكاثف المجتمعي أهمية العمل التطوعي وغرس مفاهيمه في اوساط الشباب والمجتمع .

مشيراً الى ضرورة تكاثف المنتديات والملتقيات الشبابية وتوحيد جهودها ومؤازرتها للعمل الرسمي .

بدوره اكد المدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون نزار الكثيري حرص المؤسسة على اقامة مثل هذه الفعاليات لغرس مفاهيم العمل التطوعي ، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتديات والملتقيات الشبابية لانجاح مهامها واهدافها في المجتمع .

وتطرقت الفعالية الى عدد من المحاور اشتملت على محور التكاثف المجتمعي ومحور صناعة أثر ومحور تجربتي ، تحدث خلالها عدد من الشخصيات الرائدة مستعرضين تجربتهم في العمل التطوعي والأثر الناتج عن ذلك في خدمة المجتمع .