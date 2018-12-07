أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: بحاح يوجه أولى رسائله إلى مشاورات السلام في السويد https://www.alyamanalaraby.com/344058 اتهامات للأمم المتحدة بتغييب إعلام الشرعية مقابل حضور إعلام الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/344062 الجار الله: الحوثيون هم المستفيدين من نجاح محادثات السويد https://www.alyamanalaraby.com/344077 الجيش ينفي وجود هدنة مع الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/344074 2400 شاب وفتاة يستفيدون من أعراس الهلال الأحمر الإماراتية الجماعية باليمن https://www.alyamanalaraby.com/344063 صحيفة إماراتية: مفاوضات السويد إختبار جديد لنوايا الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/344084 انتكاسة كبرى للمرأة اليمنية جراء انقلاب الحوثيين باليمن (تفاصيل) https://www.alyamanalaraby.com/344083

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