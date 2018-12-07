أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:
بحاح يوجه أولى رسائله إلى مشاورات السلام في السويد
https://www.alyamanalaraby.com/344058
اتهامات للأمم المتحدة بتغييب إعلام الشرعية مقابل حضور إعلام الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/344062
الجار الله: الحوثيون هم المستفيدين من نجاح محادثات السويد
https://www.alyamanalaraby.com/344077
الجيش ينفي وجود هدنة مع الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/344074
2400 شاب وفتاة يستفيدون من أعراس الهلال الأحمر الإماراتية الجماعية باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/344063
صحيفة إماراتية: مفاوضات السويد إختبار جديد لنوايا الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/344084
انتكاسة كبرى للمرأة اليمنية جراء انقلاب الحوثيين باليمن (تفاصيل)
https://www.alyamanalaraby.com/344083
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