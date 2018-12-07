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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الخليج 365 

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: 

بحاح يوجه أولى رسائله إلى مشاورات السلام في السويد

https://www.alyamanalaraby.com/344058

اتهامات للأمم المتحدة بتغييب إعلام الشرعية مقابل حضور إعلام الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/344062

الجار الله: الحوثيون هم المستفيدين من نجاح محادثات السويد

https://www.alyamanalaraby.com/344077

الجيش ينفي وجود هدنة مع الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/344074

2400 شاب وفتاة يستفيدون من أعراس الهلال الأحمر الإماراتية الجماعية باليمن

https://www.alyamanalaraby.com/344063

صحيفة إماراتية: مفاوضات السويد إختبار جديد لنوايا الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/344084

انتكاسة كبرى للمرأة اليمنية جراء انقلاب الحوثيين باليمن (تفاصيل)

https://www.alyamanalaraby.com/344083

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