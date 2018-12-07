الجار الله: الحوثيون هم المستفيدين من نجاح محادثات السويد

قال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجارالله، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية هي المستفيدة من نجاح محادثات السلام اليمنية التي تحتضنها العاصمة السويدية، ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة .

وأوضح في تغريدة له بتويتر، أن نجاح محادثات السويد المستفيد منها الحوثيين حيث سيعودون إلي يمنيتهم

التي باعوها لأيران أربع سنوات من القتال مع الشرعيه وفشلوا في تحقيق مطالب أهداف إيران المزود لهم بالمال والسلاح والدعم الاعلامي والدبلوماسي .

وأكد أن على الحوثيين أن يتوقفوا عن بيع وطنهم وأن يتذكروا قصه سيف بن يزن .

ويأمل المجتمع الدولي أن تحقق محادثات السويد إختراقاً للأزمة اليمنية وتضع حداً للحرب التي تشهدها اليمن منذ اربع سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في البلاد .