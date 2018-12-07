شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تصدم الحوثي وتعلنها امام العالم من السويد هذا هو الموقف الوحيد من معركة الحديدة(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الخارجية بالحكومة الشرعية خالد اليماني على أن الحكومة متمسكة باستلام ميناء الحديدة، مؤكدا أن من يعتقد أنها ستتخلى عن هذا المطلب السياسي واهم.

وقال اليماني: ” كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة واهم”، مشددا على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية.

وشدد في تصريح نشره حساب وزارة الخارجية على موقع “تويتر”، على أن الحديدة جزء عزيز من البلاد لا يمكن التخلي عنه.

وأضاف اليماني: “القرار البريطاني غير موات، وغير مناسب في الوقت الحالي، اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة”.

وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة وضعت مبادرة من أربع نقاط تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي عدن.