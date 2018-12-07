شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار .. والدولار والسعودي يصلان صباح اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء اليوم الجمعة الموافق 7ديسمبر 2018م أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =505 الريال السعودي = 133 أسعار البيع الدولار الأمريكي = 515 الريال السعودي= 137

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