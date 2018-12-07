بحاح يوجه أولى رسائله إلى مشاورات السلام في السويد

عدن - الخليج 365

وجه نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، رسالة هي الأولى إلى مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، المنعقدة حالياً برعاية أممية، في العاصمة السويدية، ستوكهولم .

وقال بحاح في رسالته، التي نشرها على تويتر، "من حضرموت إلى ستوكهولم .. مسؤلية تأريخية اليوم على المتواجدين في ستوكهولوم، وأمّةٌ كاملة من اليمنيين في الداخل وأصقاع العالم يتطلعون إلى نتائج حقيقية تحملها المشاورات الحالية".

واضاف "فلا تعودوا إلا بسلام.. أو لا تعودوا".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي بذل جهوداً لإستئناف مشاورات السلام، أنه تمكن من تحقيق أولى النتائج بتوقيع الطرفين على إتفاقية لتسليم الأسرى .