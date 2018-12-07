شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو محمد علي الحوثي يحكم القهالي عن اهانة ابو علي الحاكم .. ويتفاجأ بالإعلان الصادم للقهالي «تفاصيل» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اظهر مقطع فيديو للزيارة التي قام بها رئيس مايسمى باللجنة الثورية للحوثيين الى منزل مجاهد القهالي .
وفي الفيديو الذي يظهر لحظة وصول الحوثي لتحكيم الشيخ القهالي بعد الاعتداء عليه من قبل ابو علي الحاكم القائد الميداني للمليشيا .
وكان مراقبون قد توقعو ان يكون للشيخ القهالي وقبيلته موقف مشرف امام هذة الحادثة ، لكن المفاجئة التي كشفها هذة الفيديو تمثلت في اعلان القهالي عفوه وتنازله عما حدث من قبل ابو علي الحاكم .
يشار الى ان ابو علي الحاكم اقتحم قبل يومين منزل القهالي وهددة بالقتل وتفجير منزله فوق راسه.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو محمد علي الحوثي يحكم القهالي عن اهانة ابو علي الحاكم .. ويتفاجأ بالإعلان الصادم للقهالي «تفاصيل» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .