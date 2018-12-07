شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو محمد علي الحوثي يحكم القهالي عن اهانة ابو علي الحاكم .. ويتفاجأ بالإعلان الصادم للقهالي «تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اظهر مقطع فيديو للزيارة التي قام بها رئيس مايسمى باللجنة الثورية للحوثيين الى منزل مجاهد القهالي .

وفي الفيديو الذي يظهر لحظة وصول الحوثي لتحكيم الشيخ القهالي بعد الاعتداء عليه من قبل ابو علي الحاكم القائد الميداني للمليشيا .

وكان مراقبون قد توقعو ان يكون للشيخ القهالي وقبيلته موقف مشرف امام هذة الحادثة ، لكن المفاجئة التي كشفها هذة الفيديو تمثلت في اعلان القهالي عفوه وتنازله عما حدث من قبل ابو علي الحاكم .

يشار الى ان ابو علي الحاكم اقتحم قبل يومين منزل القهالي وهددة بالقتل وتفجير منزله فوق راسه.