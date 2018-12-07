شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الدفاع اليمني الأسبق : يزور عدد من جبهات القتال في محافظة تعز (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد وزير الدفاع اليمني الأسبق الخميس عدد من جبهات القتال في محافظة تعز - جنوب غرب اليمن .

وقال مصدر عسكري في المحافظة في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن اللواء هيثم قاسم طاهر - أول وزير دفاع بعد تحقيق الوحدة اليمنية - نفذ الخميس زيارة ميدانية للواء السادس عمالقة في مديرية الوازعية.

كما تفقد اللواء قاسم المواقع المتقدمة للواء السادس عمالقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.

كما زار اللواء هيثم قاسم جبهات القتال شمال معسكر خالد بن الوليد والمواقع الأمامية في مديرية البرح.

يشار إلى أن زيارة اللواء هيثم قاسم طاهر تعد الأولى من نوعها إلى جبهة قتال قريبة من مدينة تعز التي لم يزرها منذ حرب صيف عام 1994