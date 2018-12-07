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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل المشادات والتهديدات المتبادلة بين الشرعية والحوثيين في افتتاح مشاورات السويد

ستوكهولم / خاص

شهدت مشاورات السويد في اول جلسة افتتاحية لها مشادات وتهديدات متبادلة .

وقال مصدر اعلامي ان اعضاء وفد الشرعية قدموا احتجاج الى المبعوث الدولي يتهمون الحوثيين بايفاد وفد اكثر من وفد الشرعية وبتساهل من المبعوث الدولي.

وبعد علم وفد الحوثيين باحتجاج الشرعية اطلق الحوثيين تهديدا بانهم سيغادرون المشاورات ويعودون الى صنعاء .

وكشف المصدر الاعلامي ان الوفد الحوثي وجه اعتراض للمبعوث حول تطاول الشرعية عليهم ووصفهم بالوفد الانقلابي والمليشيات وهو الامر الذي يرفضه الحوثيين بعد ان وصفهم المبعوث بانهم حكومة صنعاء.

وقال المصدر ان جريفثس التزم للحوثيين بمنع الشرعية في اطلاق اوصافها العبثية. .



وجرت مشادات بين وفد الشرعية وبين المبعوث الدولي عقب حديث الا ان جريفثس التزم لهم بمنع الشرعية في اطلاق اوصافها ضد الحوثيين . لا تناسب قولها على طاولة المشاورات .



من جهة اخرى هاجم رئيس وفد الشرعية القرار البريطاني ومقترح المبعوث القاضي بتسليم ميناء الحديدة للامم المتحدة. واعتبر اليماني ان الشرعية ترفض اي انتزاع لسيادة ميناء الحديدة واشراف الامم المتحدة.