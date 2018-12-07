شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جنوني للدولار والسعودي مقابل الريال اليمني وهذه اخر الأسعار المتداولة في محلات الصرافة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال

الدولار الامريكي شراء : 500 ريال يمني بيع : 515 ريال يمني الريال السعودي شراء : 130 ريال يمني بيع : 132 ريال يمني

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جنوني للدولار والسعودي مقابل الريال اليمني وهذه اخر الأسعار المتداولة في محلات الصرافة..! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .