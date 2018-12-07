شكرا لقرائتكم خبر عن هــام فلكي يمني وخبير فيزيائي دولي يطلق تحذيرات عاجلة لجميع المواطنين بشمال وغرب اليمن.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في بيان للفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية و الطاقة و المخاطر الصناعية" يقول فيه اظهرت صور الأقمار الصناعية ونماذج الطقس إرتفاع نسبي في الحمل الحراري على النصف الجنوبي للبحر الأحمر و إنخفاض الضغط الجوي شمال غرب اليمن فالتوقعات خلال الأيام القادمة للحالة قد تجلب بعض الأمطار المتفرقة بين خفيفة و متوسطة على اجزاء من المرتفعات و السواحل الغربية لليمن خلال الأيام القادمة وبداية الأسبوع القادم، كما تعمل الحالة على نشاط الرياح و إضطراب أمواج البحر في باب المندب و السواحل الغربية لليمن، ونشاط تيارات الرياح الباردة ليلا في المرتفعات و الهضاب الداخلية (جميع المحافظات) فنوصي العاملين ليلا في الأماكن المكشوفة بأخذ الحيطة و الحذر اكثر الايام القادمة.



كما نشير مع قدوم منتصف الأسبوع القادم قد نشهد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة واشتداد حدة البرد و الصقيع أكثر على نطاق واسع مقارنة بالحالة خلال الأيام القلية الماضية مع التنويه ان ذلك لا يعني عدم ادراك برودة الاجواء خلال الايام الماضية ولكن بشكل واقعي فحتى اليوم 5 ديسمبر لم تسجل قراءة درجة الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في جميع انحاء الجمهورية، لذلك الانخفاض لدرجة الحرارة سوف يكون ملحوظ خلال الايام القادمة، و نشاط نسبي للرياح وهذا ما ننوه إليه بهذا، مع العلم أن أصل الحالة الطبيعية هي البرد وانخفاض درجة الحرارة كلما اقتربنا من 22 ديسمبر وبلوغ أقصى انخفاض لمدار الشمس جنوبا بتعامدها على مدار الجدي كالعادة سنوياً.