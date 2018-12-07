شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة جماعية لوفد الحوثي بالسويد ومصدر يكشف مصير محمد عبدالسلام رئيس الوفد ولماذا لم يصل معهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وصلت الطائرة التي كانت تقل وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى السويد، صباح اليوم الأربعاء، برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفير الكريت لدى اليمن.

وحصلت شبكة ابابيل الإخبارية على أول صورة لوفد الحوثيين بعد وصولهم إلى السويد من صنعاء، لم يظهر فيها رئيس وفد الحوثيين.

وقال الزميل الصحفي اصيل سارية، المتواجد في السويد لتغطية المشاورات، إن رئيس الوفد محمد عبدالسلام سيلتحق بهم غدًا.