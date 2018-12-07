شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخرج عن صمتها وتفاجئ الأمم المتحدة برد غير مسبوق حول الأوضاع في اليمن ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



في رد مباشر على إعلان مسؤول أممي أن حاجات اليمن ستتفاقم العام المقبل، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة بداية العام، إلا أن أقل من نصفها فقط صرف.

وأوضح في تغريدة على تويتر الخميس أن البلدين قدما مليار دولار ولم يصرف منها سوى 40% حتى الآن.

وأضاف السفير والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية في بداية هذا الشهر.

كما أودعت السعودية ٢.٢ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، أدت الى ارتفاع الريال اليمني أمام الدولار ١٠٠٪، ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.

وأتى تذكير السفير السعودي بالأرقام على ما أعلنته الأمم المتحدة قبل أيام عن حاجات الشعب اليمني، على لسان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي قال إن أزمة اليمن الإنسانية وحاجاته للمساعدة ستتفاقم العام المقبل.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأزمة الإنسانية في اليمن، ستتفاقم في 2019 محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.

فيما نشر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديراته لاحتياجات العام المقبل. وقال مارك لوكوك للصحافيين في جنيف "إن البلد الذي سيعاني من المشكلة الأكبر في 2019 سيكون اليمن". وقال إنه في 2017 كانت الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لثلاثة ملايين شخص شهريا. وأضاف بأن هذا العدد ارتفع إلى ثمانية ملايين شهريا هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليونا في 2019.