شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يباغت الحـوثيين في السويد بشرط يضعهم في مأزق أمام الرأي الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة فرانس برس عن مصدر في الوفد الحكومي بمشاورات السويد أّن الرئيس عبد ربّه منصور هادي شدد على الوفد أنه يريد الحصول على خرائط الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن . وقالت مصادر في الجانبين إنّهما سيطالبان بوقف لإطلاق النار، على أن يبدأ الطرف الآخر به، وبفتح ممرّات إنسانية، ولم يحدّد محلّلون ومصادر الأمم المتحدة أهدافاً طموحة لهذه المحادثات التي قالوا إنّ الهدف منها هو بناء الثقة بين الطرفين. وصرح مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي بحسب وكالة فرانس برس أن لديه آمالا ضئيلة جدا في أن تفضي هذه المحادثات إلى تقدم ملموس. وتجري المباحثات قرب ريمبو في مركز المؤتمرات في قصر يوهانسبرغ على بعد ستّين كيلومتراً شمال ستوكهولم. وقد فرضت الشرطة طوقاً أمنيا حول الموقع. وذكر مصدر في الأمم المتحدة أن المحادثات ستستمر أسبوعا. وفشلت مساع سابقة قام بها غريفيث لعقد مفاوضات سلام في أيلول/سبتمبر في جنيف عند رفض الحوثيين مغادرة صنعاء في غياب ضمانات للعودة إليها وعند مسألة إجلاء مصابين من الحوثيين إلى عمان. وانهارت جولة سابقة من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق على تشارك السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت. وبقي ممثلون عن الحوثيين عالقين في سلطنة عمان ثلاثة أشهر.

