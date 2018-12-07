شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجارات عنيفة ومباغتة تهز أحياء العاصمة صنعاء.. ومصادر محلية تكشف أسبابها ومناطق وقوعها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية أن دوي انفجارين عنيفين للغاية هزا الاحياء الشمالية من العاصمة صنعاء دون أن يترافق مع صوت تحليق طائرات التحالف . ولم تعلن أي جهة حتى الآن تفاصيل ما حدث، إلا أن مصادر محلية لـ"بويمن" رجحت أن تكون ناتجة عن قصف جوي لطيران التحالف العربي، يعتقد أنه استهدف مواقع مفترضة لمليشيا الحوثي، وكان الحوثيين أعلنوا الليلة استهداف مواقع تمركز للقوات السعودية بمنطقة جازان بستة صواريخ .

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