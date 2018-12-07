شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة: التي نشرها الصحفي فتحي بن لزرق...من داخل إحدى محلات الصرافة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الزميل فتحي بن لزرق صورة على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن قال فيها هذه الصورة من محل صرافة بعدن اليوم الخميس.

وتابع قائلا كل ماتقوم به محال الصرافة هو شراء العملةالاجنبية دون بيعها وهذا يعني استنزاف العملة الأجنبية التي ضخها البنك المركزي من السوق المحلية.

وأشار وامر كهذا سيستمر شهر على اكبر تقدير وسرعان مانسشاهد العملة وهي تهوي مجددا بعد ان تكون محال الصرافة قد شفطت كل العملة الاجنبية وتم تحويلها الى الخارج.

لذلك لاحل الا بإلزام محال الصرافة التي تقوم بشراء العملة ان تبيعها ايضا..

وخاطبهم بالقول رصده هناعدن انت صاحب محل صرافة تشتري عملة اذا انت ملزم وبالقوة ان تبيعها ايضا لكي تدور داخل السوق المحلية.

نحتاج الى اجراء رادع وسريع وقوي وعنيف لمواجهة محال الصرافة هذه.

وأختتم منشوره بالقول ارفعوا صوتكم نريد حملة امنية عاجلة وسريعة لمحال الصرافة قبل ان يستنفذوا ماتبقى من عملة اجنبية.

نريد ان نرى حملة امنية تنتهي بالزج بكل محل صرافة مخالف السجن وإغلاق محله بالشمع الأحمر..

هل من تحرك ياحكومة?

#فتحي_بن_لزرق

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