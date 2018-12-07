شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. خائن صالح يجوب مديريات إب لجمع المقاتلين وإرسالهم الى جبهات الحوثي .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تجوب لجان حوثية بينها الشيخ الديني الذي كان مقرباً من صالح، علي المطري عدد من المرافق الحكومية والمديريات في محافظة إب، لنشر الفكر الطائفي وتحشيد مقاتلين جدد.

وأفادت المصادر أن اللجان الحوثية، جابت عدد من المديريات ودعت الأهالي لحشد المقاتلين إلى الجبهات.

المصادر أكدت قيام اللجان الحوثية بزيارة مديريات "يريم ـ الظهار ـ بعدان ـ الشعر"، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية.

وقالت المصادر أن المطري، خطيب جامع الصالح حالياً، والذي كان يعمل سابقاً إماماً لمسجد دار الرئاسة الشهير، ظهر في اللجان التي جابت مديريات "بعدان ـ الشعر ".

في غضون ذلك قامت قيادات أخرى بزيارة جامعة إب وألقت محاضرات تحريضية وطائفية للطلاب في عدد من كليات الجامعة وسط رفض كبير في أوساط لطلاب واستيائهم من تحويل الجامعة، وفق مصادر طلابية.

وتأتي هذه الزيارات بعد فشل القيادات الحوثية المحلية في حشد مقاتلين لصفوف الحوثيين، نظراً للرفض الشعبي المتنامي.