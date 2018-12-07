شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة من اعضاء وفد مليشيا الحوثي في مشاورات السويد يغادرون مقر اقامتهم ويطلبون اللجوء السياسي ..«تفاصيل هامة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة لـ«"الخليج 365"» أن ثلاثة من اعضاء وفد مليشيا الحوثي المتواجدين في السويد غادروا مقر سكنهم اليوم .. واعلنوا طلبهم اللجوء السياسي الى السلطات السويدية.

وقالت المصادر: أن من الثلاث الشخصيات شخص من كبار الوفد .. مشيرة الى أنهم وبعد طلبهم اللجوء حملوا الامم المتحدة مسؤولية قبول طلباتهم وسلامة عائلاتهم في العاصمة صنعاء.

هذا ولم تفصح المصادر عن اسماء الثلاثة الشخصيات لكنها وعدت بموافاتنا بتفاصيل كاملة خلال الساعات القادمة.