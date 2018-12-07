شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ‘‘يغرد’’ قبل قليل عن الوضع الاقتصادي .. ويزف بشرى سارة للمواطنين.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، أن التحسن في أسعار الوقود بتخفيض بلغ 23 بالمائة، سيكون له أثر إيجابي كبير على المدى القصير، وعلى معيشة المواطن وتعافي الاقتصاد، وكُلَف البضائع والنقل.

وأشار في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن الحكومة تراقب مؤشرات أسعار السلع الأساية وتعمل مع كل مؤسسات الدولة على ضبط التجاوزات لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

يأتي هذا بعد التحسن الذي سجلته العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وهو ما انعكس تلقائيا على السوق، بالرغم من وجود العديد من التجاوزات.