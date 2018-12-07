شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ‘‘يغرد’’ قبل قليل عن الوضع الاقتصادي .. ويزف بشرى سارة للمواطنين.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، أن التحسن في أسعار الوقود بتخفيض بلغ 23 بالمائة، سيكون له أثر إيجابي كبير على المدى القصير، وعلى معيشة المواطن وتعافي الاقتصاد، وكُلَف البضائع والنقل.
وأشار في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن الحكومة تراقب مؤشرات أسعار السلع الأساية وتعمل مع كل مؤسسات الدولة على ضبط التجاوزات لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
يأتي هذا بعد التحسن الذي سجلته العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وهو ما انعكس تلقائيا على السوق، بالرغم من وجود العديد من التجاوزات.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ‘‘يغرد’’ قبل قليل عن الوضع الاقتصادي .. ويزف بشرى سارة للمواطنين.. شاهد ماذا قال؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .