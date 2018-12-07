شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة لسان؟ المبعوث الأممي يفاجئ الجميع: لا مشكلة في استمرار الحرب وهذا هو الهدف الوحيد الذي تسعى الأمم المتحدة لتنفيذه؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث اليوم الخميس (6 ديسمبر كانون الأول) إن المنظمة الدولية تود إخراج ميناء الحُديدة المطل على البحر الأحمر من نطاق الحرب الأهلية بين القوات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وكان غريفيث يتحدث في مؤتمر صحفي عُقد في قصر أُعيد ترميمه خارج العاصمة السويدية ستوكهولم حيث يجتمع طرفا الصراع في اليمن لعقد محادثات سلام.



ويريد غريفيث التوصل إلى اتفاق يتضمن إبرام هدنة في الحُديدة وهو الميناء الرئيسي في اليمن وكذلك إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي.

وقد يؤدي ذلك إلى وقف أوسع لإطلاق النار وتوقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف والتي يُقال إن آلاف المدنيين قُتلوا فيها وكذلك توقف الهجمات الصاروخية التي يشنها مقاتلو الحوثي على مدن سعودية.

وقال مصدر بالأمم المتحدة إن الطرفين ما زالا بعيدين عن الاتفاق على المسائل الثلاث، خاصة بشأن من عليه أن يدير ميناء الحُديدة وما إذا كان على الحوثيين مغادرة المدينة بالكامل. وأضاف المصدر "الحُديدة معقدة جدا".

وتحاول الأمم المتحدة تحاشي شن هجوم شامل على الحُديدة منفذ دخول معظم البضائع التجارية والمساعدات الانسانية إلى اليمن. وقد عزز الجانبان مواقعهما بالمدينة المطلة على البحر الأحمر في معارك متفرقة بعد تهدئة في الشهر الماضي.

والسبيل الرئيسي الآخر لدخول الحديدة والخروج منها هو مطار صنعاء لكن استخدامه مقيد بسبب سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا بحركة الحوثي والذي لا يشارك في فريق السويد في تغريدة على تويتر إنه إذا لم يتم فتح مطار صنعاء فإن الحركة قد تغلق المطار أمام جميع الطيران بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة.

نقلًا عن وكالة "يورونيوز