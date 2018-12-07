شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد اتفاق تبادل جميع الاسرى .. الاعلان رسمياًعن اتفاق جديد وقع قبل قليل في السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج إن الحكومة الشرعية سوف تفتتح مطار صنعاء. وقال دماج لسكاي نيوز قبل قليل " سيتم فتح المطار داخليا لرفع المعاناة عن السكان". وتبقى آمال المجتمع الدولي منصبة حول محادثات السويد، من أجل تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق. وينص القرار الذي صدر في أبريل 2015، على انسحاب ميليشيات الحوثي الإيرانية من المدن التي سيطرت عليها منذ عام 2014، وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد اتفاق تبادل جميع الاسرى .. الاعلان رسمياًعن اتفاق جديد وقع قبل قليل في السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .