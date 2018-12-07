شكرا لقرائتكم خبر عن من ستوكهولم السويدية : الحوثيون يضعون المعبوث الأممي في موقف محرج للغاية وغير متوقع ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر خاصة في أن وفد الميلشيات الانقلابية المحاور وضع المبعوث الأممي في موقف محرج للغاية أمام وفد الشرعية وذلك بعد الزيادة الهائلة في أعداده والتي خرجت عن إطار الاتفاق .

وأكدت المصادر أن الوفد الحكومي تفاجأ صباح اليوم بأعداد إضافية كبيرة جاءت مع الوفد الحوثي بما يعد مخالفة واضحة للمذكرات المتفق عليها والدعوات من المبعوث والتي حددت قوام الفريق المشاور والفريق الاداري .

وطبقا للمصادر أن الوفد الحكومي ابلغ المبعوث ان المخالفات مرفوضة ولن تقام الجلسة الافتتاحية قبل تسوية ارض الملعب وإخراج الأعداد الزائدة .