الحوثيون يرحبون بـ«مشاورات» السويد بإحراق إحدى اكبر مراكز التسوق في الحديدة

دمرت مليشيا الحوثي الانقلابية مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلاً عن مصادر محلية. وحسب المصادر فإن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس والذي أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل. وذكرت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات. وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت، عدداً من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا، وسقطت القذائف على عدد من المنازل، ما تسبب بتدميرها بشكل كلي والحق أضرار مختلفة بمنازل أخرى.

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