شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السويدية تأمل على خطوة مهمة حول المفاوضات اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الخارجية السويدية، أن محادثات السلام حول اليمن ستبدأ اليوم الخميس 6 ديسمبر/كانون أول 2018.



و ستعقد المحادثات في قصر “جوهان سيبيرج” Johannesbergs، الواقع خارج العاصمة ستوكهولم.



و أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم عن تفاؤلها قبل بدء محادثات السلام بين طرفي الصراع اليمني.



و في تغريدة لها على تويتر، قالت فالستروم: “آمل أن تكون المفاوضات، خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع”.



و لا تعتقد الخارجية السويدية أن محادثات السلام التي سيجريها مبعوث الأمم المتحدة ستضع حداً للحرب الأهلية الدموية الطويلة في اليمن.



و قالت وزير الخارجية السويدية، “لدينا توقعات منخفضة، ولكن من الإيجابي أن تبدأ المحادثات الآن”.



و ستعقد فالستروم و مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث مؤتمراً صحفياً حول المحادثات قبل ظهر اليوم الخميس، وفقا لما أورده التلفزيون السويدي.



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