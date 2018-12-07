شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. مليشيا الحوثي تقوم بتدمير أكبر مركز تجاري بداخل الحديدة ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، اليوم الخميس ،بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة .

وقالت مصادر محلية لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس والذي اسفر عن تدمير المركز وإحتراقه بالكامل".

وأضافت المصادر"ان المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات".

وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت ،يوم أمس الأربعاء،عدد من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا، وسقطت القذائف على عدد من المنازل، ما تسبب بتدميرها بشكل كلي والحق أضرار مختلفة بمنازل أخرى، وكاد القصف الحوثي الهمجي أن يتسبب بإنهاء حياة أسرة بالكامل، بعدما قصف الحوثيون منزل الأسرة عقب نزوحها من المنزل بساعة واحدة.

وفي السياق ذاته، أسفر القصف الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عن تدمير وتضرر عدد من المنازل ومحتوياتها بأضرار جسيمة في الأحياء الشعبية بمديرية حيس، كما تسبب القصف الحوثي بحالة من الذعر بين أوساط المواطنين العُزل من نساء وأطفال.

وسجلت جرائم استهداف الحوثيين للأحياء الشعبية السكنية ومنازل المواطنين ودور العبادة والأسواق العامة في الحديدة، خلال الفترة الماضية، سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وتشريد العائلات من منازلها.