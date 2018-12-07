قال الخبير والمحلل العسكري يحيى أبوحاتم إن من المستحيل تقريباً إنهاء الحرب في اليمن عبر الحوار مع الحوثي.
وكتب ابو حاتم في تغريدة بحسابه رصدها الخليج 365 مساء اليوم "من المستحيل أنهاء الحرب في اليمن عن طريق الحوار .. لأن أصل المشكله في بلدنا ليست سياسيه بحيث يمكن حلها عن طريق الحوار بل المشكله أبعد وأعمق من ذلك.".
وأضاف "من الصعب أن تتحاور مع من يدعي أنه خلق من طينة غير طينتنا وأنه منزه من الله وأن الله خصه بحكم البشر دون غيره".
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: من المستحيل إنهاء حرب اليمن عن طريق الحوار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .