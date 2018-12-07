أمهات المختطفين تلتقي وزير حقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء الأعلى

عقدت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بمحافظة عدن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر"ولقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقالت الرابطة في بيان إنها خلال اللقاء قدمت الأمهات شكاوى مرفقة بكشوفات لأبنائهن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في عدن الذين حرموا من حقوقهم القانونية والإنسانية.

وطالبت الأمهات وزارة حقوق الإنسان القيام بدورها المأمول لإنقاذ المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في سجن بئر أحمد الذين أصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم، ولكن لم يتم تنفيذ تلك الأوامر منذ أشهر.

من جهة أخرى التقت الرابطة برئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور "علي ناصر سالم" وقدمن له كشفا بأسماء المخفيين والمعتقلين، والذي أعطى بدوره توجيها للنائب العام باتخاذ الإجراءات وفق القانون.

وشكرت الأمهات كل من وزير حقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء إستجابتهما لمطالبهن، مناشِدات ألا تخذل قلوبهن وألا يطول انتظارهن لتنفيذها.