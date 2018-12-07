علي عشال عضو وفد الحكومة يكشف استمرار الحوثي برفض المرجعيات

قال البرلماني علي عشال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في السويد، انه لا يجب عقد أمل كبير على المشاورات الجارية نظرا لاستمرار تعنت الحوثيين ورفضهم المرجعيات الأساسية على حد تعبيره.

وقال عشال في تصريح لغرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية إن اي سلام هش يقوم على الترضيات ولا يهدف لتحقيق سلام حقيقي يدوم طويلا سيقود بالضرورة الى وضع كارثي أكثر مما هو قائم.

وأضاف ان اللقاء الأول لهذه المشاورات يعطي انطباعات بانها لم تكن بالمحطة الهينة مشيرا الى انها تتركز حول اجراءات بناء الثقة والبدء بها كمدخل طبيعي للمشاورات.

وتوقع عشال حدوث الكثير من التباين عند الانتقال الى الاطار الشامل للمفاوضات التي سبق في جولات ماضية متعثرة مناقشة موضوعاتها دون نتيجة بسبب تعنت جماعة أنصارالله (الحوثيين) على حد تعبيره.

واكد عشال ان النتائج المرتقبة من هذه الجولة ستكون دون المتوقعة مالم يكن اطار التفاوض واضحا وهناك جدول اعمال يحدد جلسات المشاورات بشكل واضح ولا يهدف للترضيات على حساب السلام الحقيقي والدائم الذي يتحقق فقط عبر تنفيذ المرجعيات الثلاث.