شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للانفجارات التي هزت العاصمة صنعاءقبل قليل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون قبل قليل أنهم سمعوا انفجارات عنيفة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان في شمال العاصمة في تصريح" أن انفجار عنيف هز حارة المطار - شمال شرق العاصمة صنعاء، دون أي تحليق أو أصوات للطيران الحربي.

وفي جنوب العاصمة أكد سكان محليون وقوع انفجار بالقرب من معسكر ضبوة جنوب شرق منطقة حزيز .

كما أكدت مصادر متطابقة وقوع انفجارات مماثلة في منطقة النهدين - بالقرب من دار الرئاسة جنوب العاصمة.

