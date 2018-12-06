شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للانفجارات التي هزت العاصمة صنعاءقبل قليل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون قبل قليل أنهم سمعوا انفجارات عنيفة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.
وأفاد سكان في شمال العاصمة في تصريح" أن انفجار عنيف هز حارة المطار - شمال شرق العاصمة صنعاء، دون أي تحليق أو أصوات للطيران الحربي.
وفي جنوب العاصمة أكد سكان محليون وقوع انفجار بالقرب من معسكر ضبوة جنوب شرق منطقة حزيز .
كما أكدت مصادر متطابقة وقوع انفجارات مماثلة في منطقة النهدين - بالقرب من دار الرئاسة جنوب العاصمة.
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