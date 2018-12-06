شكرا لقرائتكم خبر عن شروط شراء الأسلحة في السعودية وطريقة التسجيل لشراء السلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشروط اللازمة لشراء الأسلحة في خطوتین اثنتین:

الأولى: ھي التسجیل المسبق في منصة (أبشر) الإلكترونیة، وبعد تسجیل الدخول الانتقال إلى خدمة حجز المواعید، ثم خانة (تصاریح الأسلحة)، وحجز موعد جدید وتحدید الخدمة باختیار “خدمة طلب شراء سلاح ناري”، بعد ذلك اختیار المنطقة بتحدید “منطقة الریاض”،



معرض الصقور والصید السعودي

أما الخطوة الثانیة؛ فيتم تعبئة النماذج المطلوبة والمدرجة على التبویب الخاص بالإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوابة وزارة الداخلیة وطباعتھا مع الإشعار الخاص بالموعد، ومن ثم التوجه إلى واحة الأسلحة في معرض الصقور والصید السعودي، ثم اختیار السلاح المناسب من واحة الأسلحة، واستكمال عملیة الدفع وأخذ الفاتورة لاستكمال إجراءات التسلیم.



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