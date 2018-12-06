الإرياني يكشف عن خطأ فادح وقع فيه مكتب المبعوث الأممي

كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم الخميس، عن خطأ فادح وقع فيه مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، داعيا سرعة تداركه والذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين.

وقال الإرياني في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - إن الخطأ "يتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للازمة اليمنية ويخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام".

وأضاف "خاطبنا عبر الوفد الحكومي المشارك بالمفاوضات مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد غريفيث بضرورة إشراك وسائل الاعلام الرسمي ووكالة الانباء اليمنية سبأ ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران".

ومضى "أبلغنا بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الاممي بحجة منع أي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثل و5 من السكرتارية وهو ما التزم به وفد الحكومة".

وقال "لنفاجئ بأن وفد المليشيا الحوثية الايرانية وصل العاصمة السويدية باكثر من42منهم الاعلاميين وفي نفس طائرة المبعوث الدولي؟".

وأوضح "انشر هذا التوضيح للرأي العام وزملائي العاملين في قنوات الإعلام الرسمي وتحالف دعم الشرعية".