أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: تحليل عروض أذون الخزانة بفرع البنك المركزي بصنعاء https://www.alyamanalaraby.com/343977 المسوري يتحدى الحوثيين بأن يغلقوا مطار صنعاء أمام الأمم المتحدة https://www.alyamanalaraby.com/343978 الإرياني يكشف عن خطأ فادح وقع فيه مكتب المبعوث الأممي https://www.alyamanalaraby.com/343979 قناة أبوظبي تستضيف محافظ مارب قريباً وتبحث حقيقة السجون السرية https://www.alyamanalaraby.com/343980 مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي المغتربين التنموية وحضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالمكلا https://www.alyamanalaraby.com/343981 الخبير أبو حاتم:الخبير أبو حاتم: الواقع أن المتمردين ذهبوا للسويد لكن لم يذهبوا للسلام https://www.alyamanalaraby.com/343982 صحفي: لا حاجة: للحوثي بالسلام لهذه الأسباب https://www.alyamanalaraby.com/343983 تنفيذي حضرموت يعقد اجتماعه الدوري الثامن بالمكلا https://www.alyamanalaraby.com/343985 نيران الحوثي تحرق مركزا تجاريا كبيرا في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/343987 البحسني يصدر تعيينات جديدة في ساحل ووادي حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/343989 بالصور.. وكيل تعز يستقبل فريق مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة https://www.alyamanalaraby.com/343996 وزير دولة يحذر من التسامح مع الحوثيين في ظل جرائمهم https://www.alyamanalaraby.com/343998 تواصل المعارك العنيفة في باقم بصعدة وسقوط قتلى من المليشيا https://www.alyamanalaraby.com/343972 مراسلنا.. اللواء 153 يشيع 5 من أبطاله استشهدوا في الملاجم بينهم قياديان (فيديو) https://www.alyamanalaraby.com/343975 توزيع 197 دينا غاز منزلي بصنعاء مع استمرار الازمة https://www.alyamanalaraby.com/343976 صحافي: الهزائم التي تتجرعها الحوثية أجبرتها في التوجه إلى السويد https://www.alyamanalaraby.com/343959 دويد: ذهب وفد المليشيا إلى السويد وبنفس الوقت مستمرون في تفخيخ المباني في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/343962 قتلى وجرحى من الحوثيين شرق دمت الضالع https://www.alyamanalaraby.com/343967 بالصور.. ماذا قال محافظ المهرة بشأن المهرجان الاحتفالي لعيد الجلاء؟ https://www.alyamanalaraby.com/343968 محافظ الضالع يدشن حفل الزواج الجماعي لعدد مائة عريس https://www.alyamanalaraby.com/343971

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