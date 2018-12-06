كشف مصدر في الوفد الحكومي اليمني المفاوض عن رفض وفد الحكومة الشرعية اللقاء مع سفير قطر خلال المشاورات في السويد.

ونقلت "العرب مباشر"، عن المصدر أن "وفد الحكومة اليمنية رفض لقاء سفيرا قطريا لدى اجتماع الوفد الحكومي مع سفراء الدول الراعية للسلام".

وكانت الحكومة اليمنية اعلنت قطع علاقاتها مع قطر بسبب موقفها الداعم للميليشيات الحوثية والجماعات الاخرى منذ بدء الازمة بين قطر ودول المقطاعة وكانت الحكومة اليمنية اعلنت قطع علاقاتها مع قطر بسبب موقفها الداعم للميليشيات الحوثية والجماعات الاخرى منذ بدء الازمة بين قطر ودول المقطاعة السعودية ومصر والامارات والبحرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة الشرعية يرفض لقاء السفير القطري خلال مشاورات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .