مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي المغتربين التنموية وحضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالمكلا

التقى الأخ / عبدالله محمد السعدي رئيس مؤسسة المغتربين التنموية بمكتبه بمدينة المكلا بالمهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين والمساهمة بوضع الحلول للمشكلات القادمة التي يعاني منها المغتربين وكذلك الاهتمام بجمع البيانات الخاصة بالمغتربين و تفعيل المجالات العلمية والتعليمية والتنموية وتدريب وتأهيل المغتربين مهنياً وفنياً وعلمياً وخلق شراكات مع جميع الشركات والتجار ورجال الاعمال لتشجيعهم على فتح مشاريع جديدة تخدم المجتمع في حضرموت .

وبدوره أشاد رئيس مؤسسة المغتربين التنموية عبدالله السعدي بالدور والجهود المساندة في مرحلة التأسيس للمؤسسة والبادرة التي قدمتها مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي لتقديمها عدد من البرامج التنموية لتأهيل المغتربين في شتى المجالات لما من شأنه مساعدتهم لفتح لهم آفاق جديدة وأفكار تنموية تسهم في تشجيعهم على فتح مشاريع تجارية واستثمارية وتنموية يستفيد منها المجتمع في محافظة حضرموت مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل على توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي خلال الأيام القادمة بعد أعلان أشهارها رسمياً بمدينة المكلا .

حضر اللقاء المهندس / صلاح باشداده مسئول العلاقات العامة بمؤسسة المغتربين التنموية .