تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة، الموافق 7 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سيئون- القاهرة الإقلاع :07:15 صباحا الوصول: 10:00 صباحا رقم الرحلة 601 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع :09:00 صباحا الوصول: 11:30 ظهرا رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع : 12:30 ظهرا "توقيت القاهرة" الوصول : 17:00 مساء رقم الرحلة 854 خط الرحلة : عدن- مومباي الإقلاع :08:30 صباحا الوصول: 15:00 عصرا رقم الرحلة 603 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع :11:00 ظهرا "توقيت القاهرة" الوصول: 15:15 عصرا رقم الرحلة 602 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع :16:00 مساء الوصول: 18:30 مساء

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