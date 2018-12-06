عضو الشورى علوي بن زبع: جهود الإمارات التنموية في اليمن جبارة منذ عهد زايد

أكد عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع أن الجهود التنموية التي تبذلها الإمارات العربية في اليمن جبارة منذ عهد مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وقال بن زبع في تغريدة رصدها الخليج 365 "خالص التهنئة لدولة الامارات العربية االمتحدة رئيسا وقيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الاماراتي 47 .".
وأضاف "للامارات الشقيقة جهود جبارة في مسيرة التنمية اليمنية منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله واهمها سد مارب والطرق وجهود فعالة ف معركة استعادة الشرعية في اليمن.
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