المسوري يتحدى الحوثيين بأن يغلقوا مطار صنعاء أمام الأمم المتحدة

تحدى المحامي، محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، اليوم الخميس، الحوثيين بأن يغلقوا مطار صنعاء كما هدد القيادي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا.

وقال المسوري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لو راجل يعملها محمدالحوثي

، أصلا من المستفيد من مطار صنعاء غير الحوثي والأمم المتحدة".

وتابع "وجاء محمدالحوثي يهدد اليوم بإغلاق مطار صنعاء على الأمم المتحدة إذا لم تثمر مشاورات السويد في فتحه".

واختتم "مش عارف إن الشعب بيتمنى إغلاق المطار لكي يتوقف التهريب المستمر، إعمل نفسك راجل لمرة واحدة وغلقة".