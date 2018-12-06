وزير دولة يحذر من التسامح مع الحوثيين في ظل جرائمهم

حذر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد مقبل الحميري من التسامح مع الحوثيين في جرائمهم وسيطرتهم على العاصمة.

وقال الحميري بمنشور له "عندما تتنازل عن مظلمتك وانت في موقف القوي يسمى تسامح وهو خلق حميد مطلوب من كل مقتدر ، أما أنْ تتنازل عنها وانت في موقف الضعيف يسمى استسلام".

وأضاف "ما نسمي من يطالبنا بالتسامح مع الحركة الحوثية التي دمرت كل شيء في بلادنا واستباحت المؤسسات وتسيطر على العاصمة بقوة السلاح ولا زالت تقتل وتدمر وتدعي الوصاية وتنظر لليمنيين بانتقاص".