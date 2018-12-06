تحليل عروض أذون الخزانة بفرع البنك المركزي بصنعاء

أعلن فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1078) بقيمة 236 مليار و697 مليون و560 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوما.

وذكر الفرع في بيان له اليوم أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة بلغ (99ر16بالمائة) (20ر16بالمائة)، (20ر16بالمائة) على التوالي، وقال إنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غير التنافسية الأحد القادم.

وترفض الميليشيات الحوثية في صنعاء الاعتراف بالبنك المركزي في عدن وتواصل تشغيله بما يفاقم الازمة الاقتصادية باليمن.

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