البحسني يصدر تعيينات جديدة في ساحل ووادي حضرموت

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميمين لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية بالمحافظة بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2018م. وحمل التعميم الأول الرقم (29) لسنة 2018م بشأن تعيين سامي مبارك بامحفوظ مديرا عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت. كما حمل التعميم الثاني الرقم (30) لسنة 2018م بشأن تعيين حسين علي السمين مديرا عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت.

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