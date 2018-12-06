تنفيذي حضرموت يعقد اجتماعه الدوري الثامن بالمكلا

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعه الدوري الثامن اليوم بالمكلا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد احمد العمودي .

واستعرض الاجتماع تقريراً عن نشاط مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت للعام الماضي 2017 والنصف الاول من العام الحالي 2018م ، وتقريراً لمكتب وزارة التربية والتعليم عن سير العام الدراسي 2018/2019م ونتائج الاختبارات للعام الدراسي 2017/2018م ، وتقارير عن نشاط اذاعة المكلا والهيئة العامة للكتاب والنشر من يناير - اكتوبر 2018م ، بالاضافة الى تقرير عن مديرية غيل باوزير .

وكان المكتب قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د. سعيد العمودي والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي .