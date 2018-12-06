صحفي: لا حاجة للحوثي بالسلام لهذه الأسباب

أكد الصحفي الخطاب الروحاني أن مصلحة الميليشيات الحوثية كما تراها بالحرب وليس بالسلام بالتزامن مع بدء المشاورات.

وقال الخطاب بتغريدات "ليس هناك حاجة للحوثي في السلام، فالحرب هي مكسب له من نواح عدة: - كان معدما فكسب دولة كاملة بمواردها - الحرب تساعد في تماسك جماعته - الحرب تكسبه وقت لتربية جيل عقدي - تربح هائل لقياداته من الحرب سيفقدوها تماما بعد انتهائها - منازل وممتلكات نهبت من معارضين ستعاد - خوفه من الانتقام.

واضاف: أتمنى من كل قلبي السلام لكن كما يقول المثل "أنا مقتنع فمن يقنع الدجاجة". يدرك الحوثي ان السلام هو أكثر خطرا عليه من الحرب، لذلك سيناور وسيعطي موظفي العالم المنافق وجهه الأكثر نفاقا لكنه لن يسلم شيئا. أبدا. الذين يقولون بغير هذا يجهلون حقيقة الحوثي.

وقال: عرف الحوثي وهو المؤمن بضرورة عدم التسامح مع المعارضين انه - الآن وبعد أن كشفت الحرب حقيقته- أنه بمجرد السماح بالمشاركة في السلطة فإنه سينتهي، وبمجرد وجود طرف يملك حق الدخول لمناطقه سيكون قادر على هزيمته، فضلا عن انه فتح بابا هائلا للثأر من أعضائه لن يوقفه اتفاق سياسي ولا قبلي.