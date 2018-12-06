شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : المبعوث الأممي يفاجئ الجميع ويكشف ’’بالاسم‘‘ عن الجهة التي ستتسلم ميناء الحديدة .. وهذا ما قاله بشأن مطار صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن مقترح جديد بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة .

وأكد جريفيث ، في اجابته على سؤال حول اعادة استئناف الرحلات في مطار صنعاء اليوم في الندوة الصحفية الافتتاحية لمشاورات السلام بريمبو شمالي استوكهولم ، انه سيقوم بمناقشة هذا الموضوع وبالامكان احراز الكثير من التقدم.

وبخصوص ميناء الحديدة قال المبعوث الاممي " لقد تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا بل لقد كان على قائمة المواضيع الرئيسية في مجلس الامن.



وجدد التأكيد على أن الامم المتحدة على استعداد ان تلعب دورا في مينا الحديدة في حال موافقة جميع الاطراف لان الحديدة منفذًا كبيرًا".

وأشار إلى ان ايقاف عمليات التحالف في الحديدة تستحق الثناء موضحا ان التحالف أعطى فرصة كبيرة لاستئناف السلام في الحديدة.