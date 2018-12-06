بالصور.. ماذا قال محافظ المهرة بشأن المهرجان الإحتفالي لعيد الجلاء؟

قال محافظ المهرة، راجح باكريت، "اليوم جسد أبناء المهرة أروع صور التلاحم وهم يتداعون من كل المديريات للمشاركة في المهرجان الإحتفالي لعيد الجلاء (30) نوفمبر".

وأضاف باكريت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مؤكدين دعمهم للشرعية ممثلة برئيس الجمهورية وللسلطة المحلية والتحالف العربي"..

وتابع" شكرا للمشائخ والأعيان لتفاعلهم وإنجاح المهرجان"..

وأضاف "شاهدنا اليوم في مهرجان الاحتفاء بعيد الاستقلال مشاركة جميع المديريات التسع (الغيضة،حوف،حات،شحن،منعر، حصوين،قشن،سيحوت،المسيلة) بمختلف شرائحهم الاجتماعية".

واختتم "شكرا لكم أبناء المهرة حضوركم وتأكيدكم لدعم الشرعية والسلطة المحلية".