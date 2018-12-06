دويد: ذهب وفد المليشيا إلى السويد وبنفس الوقت مستمرون في تفخيخ المباني في الحديدة

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطني العقيد صادق دويد إن وفد المليشيا ذهب للسويد لكنه ما يزال عناصره تفخخ المنازل في محافظة الحديدة.

وقال دويد في منشور على صفحته،ذهب وفد الميليشيات الحوثية الى السويد و هم في ذات الوقت مستمرون في التفخيخ للمباني و الحدائق و الطرقات في الاحياء المسيطرين عليها بمدينة الحديدة و إرهاب المدنيين.

وتقوم مليشيا الحوثي بتخفخيخ المنازل والطرقات في مدينة الحديدة عقب تمكن قوات الجيش من الوصول الى المدينة وتحرير مناطق واسعة واحياء في المدينة.